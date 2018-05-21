Borsa İstanbul, Bimeks'in işlem sırasını kapattı. Şirketten istenen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin KAP açıklamasının zamanında yapılmaması nedeniyle açıklama yapılana kadar hisse işleme kapalı kalacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:

BMEKS.E pay sırası şirket payında meydana gelen olağandışı fiyat hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.