Bin liralık borçta avantaj 517 TL olacak

TBMM’den geçen borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısı, önceki yasalara göre büyük bir avantaj sağlayacak. Yapılandırılan borcu peşin ödeyenler, gecikme faizinin yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ından kurtulacak. 2013 yılı sonunda bin lira prim borcu olan vatandaş, ödemeyi peşin yaptığı takdirde 2016’daki yapılandırmaya göre 517.48 lira avantaj elde edecek. Ödediği anapara, enflasyon karşısında 3’te 1 oranında eriyecek. 2003 yılından bu yana çıkarılan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasalarda anaparaya af getirilmedi. Gecikme faizi ve cezaları silinerek, anaparaya enflasyon oranında ilave yapıldı. Meclis’ten geçen son yasa, öncekilerden farklı. 2016 yılında çıkartılan yapılandırma yasasında, ödenmemiş sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi borçlarına Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ilave edilmek suretiyle, gecikme faiz ve cezaları silindi. Anaparaya Yİ-ÜFE farkı ilave edilerek borç yapılandırıldı. Yeni yasada, anaparaya ilave edilecek tutarın belirlenmesinde öncelikle enflasyon kolaylığı getirildi.

Yİ-ÜFE’de 2016 yılı kasım ayından itibaren aylık yüzde 2’yi aşan yüksek enflasyon yerine kasım ayından sonraki dönem için aylık 0.35 katsayısı uygulanacak. Böylece, 2016 kasım ayı ile 2018 nisan ayı arasındaki 18 aylık dönemde gerçekleşen yüzde 31 Yİ-ÜFE artışı yerine, yüzde 6.65’lik artış yapılacak.

BİN TL BORCA 4.5 YIL İÇİN 24.32 TL ENFLASYON FARKI

Aralık 2013-Nisan 2018 arasında yüzde 54.18 oranında enflasyon yaşandı. Mayıs ayında açıklanacak verilerle enflasyon rakamı daha da artacak olmasına karşın, Aralık 2013-Mayıs 2018 arasında enflasyon yüzde 24.32 artmış gibi güncelleme yapılacak. 2013 yılı aralık ayında bin lira olan prim borcunu yapılandırmak için 2016 yılındaki yasa uygulansaydı ödenecek toplam tutar bin 541.80 TL olacaktı. Güncellenen tutarı ilk taksit süresi içinde peşin olarak ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek. Aralık 2013’teki bin lira prim borcu için sadece 24.32 TL enflasyon farkı ödenecek. Peşin ödeyenler 2016’daki yasaya göre 517.48 TL’lik bir avantaj elde edecek.

DESTEK PRİMİ BORCU SİLİNECEK

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016 yılından önce haklarında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borcu çıkarılmış olanların borçları silinecek.

TAKSİTİ 4 YILA YAYMA İMKÂNI

Taksitle ödemeyi seçenler 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeyebilecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacak. Yılda 2 taksit aksatılabilecek. Aksatılan taksitler, 3 yılın sonunda 6 taksitte ödenebilecek. Böylece, ödeme 4 yıla yayılacak.

DUL YETİM AYLIĞI ALANLARA DA İKRAMİYE VAR

Torba yasada yer alan emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira ikramiye uygulamasından dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. İkramiye, dosya başına yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar, ikramiyeden, hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin eşinden dolayı yüzde 50 dul aylığı alanlar 500 lira, anne -babasından dolayı yüzde 25 yetim aylığı alanlar 250 lira ikramiye alabilecek. İş kazası ve meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. İş göremezlik derecesi yüzde 60 olanlar 600 lira, yüzde 75 olanlar 750 lira alacak.

DÜZENLEMEYLE GSS BORCUNUN FAİZİ SİLİNECEK

Zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınan vatandaşların Nisan 2018 ve öncesi döneme ait prim borçlarının faizleri silinecek. Borçlular, anaparayı yıl sonuna kadar ödeyebilecek. 2018 yılı için aylık 60.89 TL Genel Sağlık Sigortası primi ödeniyor. Yüksek basamaklardan prim borcu olanlar 2017 ve öncesi için aylık 53.30 lira; en düşük basamaktan prim borcu olanlar da 2017 ve 2016 için 53.30, daha önceki yıllar için de 30.42 ile 50.94 lira arasında değişen tutarlarda ödeme yapacak. Ödeme gücü olmayan vatandaşlar ise Genel Sağlık Sigortası primi ödememek için 30 Kasım’a kadar gelir testi yaptırabilecek.

31 AĞUSTOS’A KADAR ÖDEME YAPILMALI

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 2018 mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur’luların daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak borçlar için yapılandırma yapılabilecek. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru gerekiyor. İlk taksit ve peşin ödemeler ise 31 Ağustos’a kadar yapılacak. Ödemeyi 31 Ekim’de sona erecek 2. taksit süresi içinde yapanlar ise güncellenen faizde yüzde 50 indirimden yararlanacak.