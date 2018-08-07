Bin yıldır orada duruyordu artık yok

Uzun yıllar İznik sahilinde bir dalgakıran üzerinde teşhir edilen, M.S. 11. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen haç kabartmalı sütun başlığı, yaklaşık 5 ay önce bulunduğu yerden sökülerek ortadan kayboldu. Çalınan tarihî eser hakkında İznik Müze Müdürlüğünün harekete geçtiği öğrenildi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı. Yekpare mermerden yapılan sütun başlığında çiçek deseni bulunuyor. İHA