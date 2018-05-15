Binaların tepesinde ölümüne spor İstanbul’un en yüksek ve ünlü mekânlarına korkusuzca tırmanan ve selfie yapan adrenalin tutkunu genç, gezmek için geldiği Bursa’da sabah sporunu 25 katlı binanın çatısında yaptı. O anları aksiyon kamerasına kaydetti.