Binaların tepesinde ölümüne spor

İstanbul’un en yüksek ve ünlü mekânlarına korkusuzca tırmanan ve selfie yapan adrenalin tutkunu genç, gezmek için geldiği Bursa’da sabah sporunu 25 katlı binanın çatısında yaptı. O anları aksiyon kamerasına kaydetti.

15 Mayıs 2018, Salı 11:32
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İstanbul’un en yüksek ve en ünlü mekânlarına korkusuzca tırmanan ve selfie yapan adrenalin tutkunu Pavel Smirnov, son gösterilerini gezmek için geldiği Bursa’da Doğanbey Konutları'nda gerçekleştirdi.


Metrelerce yükseklikteki binanın çatısına çıkarak atlayışlar yapan, kenarlarda dolaşan Smirnov, bu zorlu tırmanışı saniye saniye kayıt altına aldı. 




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