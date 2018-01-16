Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalar

KİT'teki taşerona kadro geliyor



AK PARTİ İLE MHP İTTİFAK KOMİSYONU TOPLANTISI

Devlet Bahçeli'den ittifak eleştirilerine cevap



KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kanal İstanbul ile ilgili korkutan uyarı

Haber Merkezi

Grand Ankara Otel’de 3. Anadolu Medya Ödüllerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin, “(Kapalı grup toplantısı) Taşeronlarla ilgili çıkardığımız düzenlemenin detayları anlatıldı. (KİT’lerle ilgili durum) Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım.KİT’lerin mülkiyeti Hazine’ye ait. Sahibi hazine. Hazine bunlara kadro verecek. Bu kadrolara da vasıflı elemanlar, taşeronlar istihdam edilecek. Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak” diye konuştu.Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti ile MHP İttifak Komisyonunun yapacağı toplantıya ilişkin ise, 'Görüşsünler bir bakalım. Milli mutabakat. Yani partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek birlikte seçime gitmeleri, işin esası bu. Yapılacak düzenleme bu imkanı sağlama şeklinde olacak' ifadelerini kullandı.Başbakan Yıldırım, Kanal İstanbul Projesine ilişkinse, 'Buranın hiçbir şekilde Montrö ile ilişkilendirilmesi mümkün değil. Türkiye’nin egemenlik hakları dahilinde buraya başka bir yere kanal yapabilir. Buradan da deniz trafiğini yönlendirebilir, olay bu kadar açık ve nettir' dedi.