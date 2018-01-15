Binanın ikinci katına girdi!

Nazlı Erdol

eyaletininkentinde aşırı hız yapan bir araç takla atarak bir binanın ikinci katında bulunan diş hekimliği ofisine girdi.Kazada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza esnasında diş hekimliği ofisinin kapalı olduğu bildirildi.polis merkezinden yapılan açıklamada, kaza sonrasında binada yangın çıktığı,itfaiye merkezi görevlilerince yangının kısa sürede kontrol altına alındığı duyuruldu.Olay sonrası aracın ikinci kata saplandığını görenler gözlerine inanamadı.