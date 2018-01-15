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Binanın ikinci katına girdi!

ABD'nin California eyaletinde aşırı hız yapan bir otomobilin yaptığı kazayı görenler gözlerine inanamadı

Binanın ikinci katına girdi!
California eyaletinin Santa Ana kentinde aşırı hız yapan bir araç takla atarak bir binanın ikinci katında bulunan diş hekimliği ofisine girdi.

Kazada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza esnasında diş hekimliği ofisinin kapalı olduğu bildirildi.

Santa Ana polis merkezinden yapılan açıklamada, kaza sonrasında binada yangın çıktığı, Orange County itfaiye merkezi görevlilerince yangının kısa sürede kontrol altına alındığı duyuruldu.

Olay sonrası aracın ikinci kata saplandığını görenler gözlerine inanamadı.


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