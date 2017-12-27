15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Bingöl'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.

Genç ilçesi Selvi köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı. Gözertepe mevkisinde sıcak temas sağlanırken, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.

Yaralı korucular helikopterle götürüldüğü Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı korucuları hastanede ziyaret etti.
İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti

İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın
Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi

Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu

Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı

Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı