Bingöl’de kar hayatı felç etti

10 SAATTİR ELEKTRİK YOK

Mehmet Nuri Turan

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Karın etkili olduğu Yedisu ilçesinde Erzincan karayolu Yoncalık mevkiinde oluşan heyelan yolu ulaşıma kapattı.Erzincan’a gitmek için yola çıkan vatandaşlar, ilçe merkezinden 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yoncalık köyü mevkiinden geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.Öte yandan, elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle ilçeye yaklaşık 10 saattir elektrik verilemediği öğrenildi.(Metin Dere /İHA)