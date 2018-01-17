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Bingöl’de nefes kesen operasyon: 304 kilo eroin ele geçirildi

Bingöl polisinin 1 saat takip edip düzenlediği operasyonda önü kesilerek durdurulan kamyondan piyasa değeri 11 milyon lira olan 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi
 

Bingöl’de nefes kesen operasyon: 304 kilo eroin ele geçirildi
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada yüklü miktarda uyuşturucu madde geçişi bilgisine ulaştı.

1 SAAT SÜREN TAKİP


Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, Van’dan gelen bir kamyonu belirleyerek Bingöl-Muş D-300 karayolunda yaklaşık 1 saat takip etti. Sivil polis araçları ile yapılan takip sonrası Ağaçeli mevkiinde önü kesilen 38 plakalı kamyona operasyon düzenledi.

580 PAKET HALİNDE EROİN BULUNDU


Operasyonda sürücü N.C. gözaltına alındı. Kasasında yük bulunmayan kamyonda narkotik köpeği "Kiraz" ile yapılan aramada branda ile demir tentelerin arasında suntalarla oluşturulan gizli bölmede 580 paket halinde 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi.

 

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON LİRA


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan N.Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
 
Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon lira olduğu öğrenildi.
 


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