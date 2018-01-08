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Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, bir doçka uçaksavar, çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Bingöl’de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, bir doçka uçaksavar, çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesi sınırlarında terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, bir doçka uçaksavar, 79 uçaksavar mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, 22 elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7 büyük tüp, 3 küçük tüp ve yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.


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