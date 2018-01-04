Bingöl merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu! Canlı bomba yeleği bulundu

Serap Belovacıklı

Valililkten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak, yasadışı DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle operasyon düzenlediği belirtilerek şöyle denildi:"Bingöl Merkezli olarak İstanbul, Adana, İzmir ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda, 26 şüpheli yakalanmış olup 25 şüpheli hakkındaki tahkikat devam etmekte, Y. (17) isimli suça bürüklenen çocuk ise aynı gün adli mercilere sevk edilmiş olup ddli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 farklı ikamet ve 4 farklı işyerinde yapılan aramalarda, 1 adet kullanıma hazır İstişhad (Canlı bomba) yeleği, patlayıcı, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanan ateşleyici ve fitiller ile 1 adet elektrik güç kaynağı, 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız av tüfeği, 46 adet, her biri 100 dolar olan toplamda 4 bin 600 dolar para,1 adet uzun namlulu silah üstü dürbün ele geçirildi. Halkımızın huzur ve güvenliğini sürdürmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."DHA