SON DAKİKA

Bingöl'ü karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

Bingöl’de son günlerde kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya üzerinden, genç bir kıza taciz ve tecavüz ediliği yönündeki tahrik paylaşımları üzerine valilik tarafından yapılan açıklamada, bunların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, halktan tahriklere kapılmaması istendi.

Bingöl'ü karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama
Bingöl Valiliği, sosyal medyadaki taciz ve tecavüz paylaşımlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında 'Bingöl'de tecavüz', 'Uyuma Bingöl, susma Bingöl, bir genç kızın hayatı daha karardı' başlıkları altında gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunularak halkın sokağa çıkmaları yönünde tahrik ettikleri belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Güvenlik birimlerimize intikal eden cinsel istismar ve tecavüz vakalarının öncelikle ve ivedilikle tahkikatı yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Son olarak 26 Kasım 2017 tarihinde Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili yapılan tahkikat neticesinde 6 kişi gözaltına alınmış olup, bunlardan 5'i adli makamlarca tutuklanmıştır.

İlimizde sosyal medyada paylaşılan tecavüz iddiası bağlamında herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Yapılan paylaşımların halkı kışkırtarak toplumun huzurunu bozmayı, asayiş ve güvenliğini akamete uğratmayı hedeflediği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığıyla yayılmaya çalışılan ve halkı sokağa çağırmak suretiyle huzur ve asayişi bozmayı amaçlayan bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri toplumun huzurunu bozmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmalarının önündeki en büyük engel olacaktır. Güvenlik birimlerimiz halkımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevleri başındadır."
Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi
Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi

Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi
2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye

2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye
İki bina yerle bir oldu

İki bina yerle bir oldu
Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!

Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!
Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar

Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
'Şirinler' üyesi adliyede

'Şirinler' üyesi adliyede
Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı

Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı
Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı

Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı