Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalından uyuşturucu madde temin edip batı illerine sevk etmek amacıyla uyuşturucu madde getiren şüphelilerin depoladıkları yeri tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis 4 şüpheli gözaltına alırken, adreste narkotik köpeği "Kiraz" ile arama yaptı. Aramada 59 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin arandığı bildirildi.