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  • Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bilgöl merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Karakoldaki askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı

26 Mayıs 2018, Cumartesi 00:32
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Yolçatı Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzendi. Karakolda bulunan askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 

TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Yoğun ateş altına alınan teröristler, karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. 

 


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