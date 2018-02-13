Bir anda büyüdü: Patlama sesleri duyuldu

Ankara'da bir binanın teras katı alevler içinde kaldı. Teras kattaki ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin içinden ufak çaplı patlama sesleri geldi

Bir anda büyüdü: Patlama sesleri duyuldu
Olay, Keçiören ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

956 Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katı, elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle alevler içinde kaldı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ


Ev sahipleri bina önünde sinir krizi geçirirken, alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğalgazın açık olmasından ve etrafta toplanan vatandaşlardan dolayı yangını kontrol altına almakta zorluk çekti.

İtfaiye erleri yangına müdahale ederken binadan ufak çaplı patlama sesleri geldi. Yangın itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonucu kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere yangında can kaybı ve yaralı olmadığı bildirildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Burak Altun /İHA)


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