Ankaragücü 2011-2012 sezonunda ligin bitimine 6 hafta kala 25 Şubat 2012’de Karabük’e 3-2 yenilince Süper Lig’den düşmesi kesinleşmişti.

YILIN KARESİ SEÇİLMİŞTİ

O maçta tribünde olan Ankaragücü taraftarı ‘İhtiyar Kurt’ lakaplı Osman Ağören ile 10 yaşındaki torunu Ömer Faruk Ağören’in ağlarken çekilmiş fotoğrafı “Yılın Spor Karesi” seçilmişti .

Ankaragücü'nün ligden düşmesinin ardından çekilen bu fotoğraf yılın spor fotoğrafı olmuştu (üstte)

YENİDEN POZ VERDİLER

Daha sonra 2. Lig’e de düşen 108 yıllık Ankaragücü toparlandı. Geçen sezon 2. Lig’de bu sezon da 1. Lig’de şampiyon oldu. Yeniden Süper Lig’e çıktı. ‘İhtiyar Kurt’ ile torunu tüm maçlara gitti. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ‘İhtiyar Kurt’ ile torun Ömer Faruk’u kulübe davet etti. Şampiyonluk kupası ile birlikte poz verdiler.

2012'de çekilen fotoğrafın ardından yeniden poz verdiler







