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Bir babanın ölen kızına doğum günü mesajı

Isparta’da oturan Mehmet Mete Coşkun, Antalya’da 2,5 ay önce trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi kızı 21 yaşındaki Selin Coşkun’un doğum gününü bir otelin dış duvarındaki led ekrana yazdığı duygusal mesajla kutladı

01 Ocak 2018, Pazartesi 11:25
Bir babanın ölen kızına doğum günü mesajı
Antalya’da geçen 22 Ekim’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Selin Coşkun’un Isparta’da oturan babası Mehmet Mete Coşkun, doğum gününde kızını unutmadı.

Mehmet Mete Coşkun, kent merkezindeki 7 katlı bir otelin Kaymakkapı Meydanı’na bakan tarafındaki dış duvarını tamamen kaplayan led ekrana kızının fotoğrafının da bulunduğu bir doğum günü mesajı yazdırdı.

'CANIM KIZIM NURLAR İÇİNDE UYU'

Babanın duygusal mesajında "Canım babişkom. Doğum günün kutlu olsun. Canım kızım, Selin’im nurlar içinde uyu. Melekler duacın, mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi. Mesajı görenler duygulandı.
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