Bir başarı hikayesi: Eşinin bileziklerini bozdurup fidan işine girdi, şimdi 8 ülkeye ihracat yapıyor
Adapazarı'nda vagon fabrikasında çalışan Erol Kaya, 1980’li yılların sonlarına doğru bir akşam işten eve döndüğünde eşine aldığı kararı açtı ve eşinin bileziklerini bozdurarak fidan yetiştirme işine girdi. Şimdi yetiştirdiği o fidanları 8 ülkeye ihraç ediyor
- Hanım, ben vagon fabrikasından ayrılmaya karar verdim. Arifiye’de süs bitkileri ve fidan yetiştirip, pazarlamayı düşünüyorum.
Eşinin kolundaki bilezikleri işaret etti:
- Yalnız, yeni işe girişmek için o bilezikleri bozdurmamız gerekiyor.
Eşi şaşırdı, itiraz etti:
- Bey, sen vagon fabrikasında çalışıyorsun, düzenli bir işin var diye sana vardım. Güzelim işini nasıl bırakırsın? Hem o otları yetiştirdin diyelim, kim para verip onları senden satın alacak?
Erol Kaya kararlıydı. Ertesi gün konuyu fabrika müdürüne açtı:
- Efendim ben fidancılık yapmak üzere işten ayrılıyorum.
Fabrika müdürü Kaya’nın hemen işinden olmasını istemedi:
- Sana ücretsiz izin verelim. Git fidan işine başla. İş tutarsa fabrikadan ayrılırsın.
Fabrikadaki arkadaşları da devreye girdi:
- Ya arkadaş sen kafayı mı yedin? Vagon fabrikası bırakılıp, fidan yetiştirme işine girilir mi?
Arifiye Fidancılık Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya’nın öyküsünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan-Güney Kore gezisinin Taşkent durağında dinledim. Dış Ekonomik İşler Kurulu’nun (DEİK) önderliğinde gerçekleşen “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nun gerçekleştiği merkezde ikili görüşmelerin yapıldığı stantları turlarken Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, sohbet ettiği Kaya’yı işaret etti:
- Erol Bey’i dinlemen lazım. Çok güzel işler yapıyor.
Kaya, elindeki tanıtım kataloglarını göstererek anlatmaya başladı:
- 300 metrekarelik bir alanda başladım. Bugün 3 bin dönüm alanda fidan yetiştiriyorum. 3 bin dönüm alan bile yetmez oldu.
DEİK’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyahatiyle eş zamanlı düzenlediği Özbekistan-Güney Kore seyahatine katılma nedenini sordum, Avrupa’dan örnekler verdi:
- Hollanda fidan işinden 25 milyar dolar, İtalya 8 milyar dolar, Almanya 7 milyar dolar gelir yaratıyor. Türkiye’nin fidan ihracatı 100 milyon doları bulmuyor.
Ardından ekledi:
- Eğer ulaşma şansı bulursam sayın Cumhurbaşkanımıza ülkemizin fidan yetiştirme alanındaki potansiyelini anlatıp, yaşadığımız sıkıntıları aktarmak isterim.
İhracatını merak ettim, yanıtladı:
- Aralarında Türkmenistan ve İtalya’nın da bulunduğu 7-8 ülkeye küçük de olsa ihracatım var.
Eşinin bileziklerini anımsattım:
- Fidan işi tutunca eşinize bileziklerini tekrar aldınız mı?
- Elbette. İşin tutması, büyümesi onu da mutlu etti.
Kaya, Seul’de (Güney Kore) Cumhurbaşkanı’nın konakladığı otelde karşılaşınca şu bilgiyi de paylaştı:
- Özbekistan’a fidan ihracatı için bağlantı yaptım...
Özilhan, “Kaya’nın girişimcilik öyküsünü dinlemelisin” demekte haklıymış...