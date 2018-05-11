Bir başarı hikayesi: Eşinin bileziklerini bozdurup fidan işine girdi, şimdi 8 ülkeye ihracat yapıyor

Adem Özdoğan

- Hanım, ben vagon fabrikasından ayrılmaya karar verdim. Arifiye’de süs bitkileri ve fidan yetiştirip, pazarlamayı düşünüyorum.- Yalnız, yeni işe girişmek için o bilezikleri bozdurmamız gerekiyor.- Bey, sen vagon fabrikasında çalışıyorsun, düzenli bir işin var diye sana vardım. Güzelim işini nasıl bırakırsın? Hem o otları yetiştirdin diyelim, kim para verip onları senden satın alacak?- Efendim ben fidancılık yapmak üzere işten ayrılıyorum.- Sana ücretsiz izin verelim. Git fidan işine başla. İş tutarsa fabrikadan ayrılırsın.- Ya arkadaş sen kafayı mı yedin? Vagon fabrikası bırakılıp, fidan yetiştirme işine girilir mi?Arifiye Fidancılık Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya’nın öyküsünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan-Güney Kore gezisinin Taşkent durağında dinledim. Dış Ekonomik İşler Kurulu’nun (DEİK) önderliğinde gerçekleşen “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nun gerçekleştiği merkezde ikili görüşmelerin yapıldığı stantları turlarken Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, sohbet ettiği Kaya’yı işaret etti:- Erol Bey’i dinlemen lazım. Çok güzel işler yapıyor.Kaya, elindeki tanıtım kataloglarını göstererek anlatmaya başladı:- 300 metrekarelik bir alanda başladım. Bugün 3 bin dönüm alanda fidan yetiştiriyorum. 3 bin dönüm alan bile yetmez oldu.DEİK’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyahatiyle eş zamanlı düzenlediği Özbekistan-Güney Kore seyahatine katılma nedenini sordum, Avrupa’dan örnekler verdi:- Hollanda fidan işinden 25 milyar dolar, İtalya 8 milyar dolar, Almanya 7 milyar dolar gelir yaratıyor. Türkiye’nin fidan ihracatı 100 milyon doları bulmuyor.- Eğer ulaşma şansı bulursam sayın Cumhurbaşkanımıza ülkemizin fidan yetiştirme alanındaki potansiyelini anlatıp, yaşadığımız sıkıntıları aktarmak isterim.- Aralarında Türkmenistan ve İtalya’nın da bulunduğu 7-8 ülkeye küçük de olsa ihracatım var.- Fidan işi tutunca eşinize bileziklerini tekrar aldınız mı?- Elbette. İşin tutması, büyümesi onu da mutlu etti.Kaya, Seul’de (Güney Kore) Cumhurbaşkanı’nın konakladığı otelde karşılaşınca şu bilgiyi de paylaştı:- Özbekistan’a fidan ihracatı için bağlantı yaptım...Özilhan, “Kaya’nın girişimcilik öyküsünü dinlemelisin” demekte haklıymış...