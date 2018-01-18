Bir çocuk annesi kadına şantaj yapan cep telefonu tamircisine tahliye

"EŞİM DURUMU BANA ANLATTIKTAN SONRA TELEFONLARI HEP BENDEYDİ"

SANIK AVUKATI: TUTUKLAMA CEZAYA DÖNÜŞTÜ

MÜŞTEKİ AVUKATI: TEHDİT VE HAKARET KONUŞMALARI ELİMİZDE...

CEZAEVİNDE KALDIĞI SÜRE DİKKATE ALINARAK TAHLİYE EDİLDİ

SUÇLAMALARI, 'GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI' DİYEREK REDDETMİŞTİ

"FOTOĞRAFLARIMI 23 YAŞINDAKİ OĞLUMDAN 80 YAŞINDAKİ YAKINIMA GÖNDERDİ"

İDDİANAMEDEN

Can Hakman

E.M.'nin 23 yaşındaki oğlu S.M., "Annem ve babam bana, bir erkeğin annemi cep telefonundan rahatsız ettiğini söylemişlerdi. Bir gün cep telefonuma'tan annemin gülen bir fotoğrafı gönderildi. Ben de cevap olarak, 'sonuç' diye yazdım. Ayrıca Alperen Koç isimli birhesabından annemin müstehcen içerikli 8 adet fotoğrafı ile bir videosu gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorması üzerine, tanık S.M., "Ben annemin benim telefonumdan sanığa mesaj attığına hiç şahit olmadım" yanıtını verdi.Daha sonra E.M.'nin kocası G.M., tanık olarak dinlendi. G.M., de, "Eşime sürekli bilinmeyen numaralardan aramalar geliyordu. Sonradan eşimden durumu öğrendim. Aynı zamanda Alperen Koç isimli facebook hesabından eşime ait müstehcen video ve resimler gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorusu üzerine G.M., "Olay ortaya çıktıktan sonra eşimin telefonları devamlı bendeydi. Sanıktan yine mesajlar geliyordu. Ancak ben engelliyordum. Eşimin mesaj göndermesi mümkün değildir. Çünkü telefonlar hep benim yanımdaydı" diye cevap verdi.Daha sonra söz alan sanık avukatı, müvekkilinin 2,5 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbir olmaktan çıkmış, cezaya dönüşmüştür. Karartılması mümkün bir delil de yoktur. Müvekilim ile şikayetçi arasındaki whatsaap görüşmeleri incelendiğinde aralarındaki ilişkinin farklı olduğu görülecektir. Bu nedenle sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.Bunun üzerine söz alan müşteki E.M.'nin avukatı Funda Sadıkahmet Alp, "Elimizde, müvekkilimin sanık tarafından tehdit ve hakarete uğradığına dair telefon görüşmelerini içeren ses kaydı var. Bunu, CD içersinde mahkemenize sunuyorum" dedi.Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme hakimi sanığın tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Tahliye gerekçesinde, sanığın tutuklu kaldığı süre ve üzerine yüklenen suçların öngörülen yaptırımlarının üst sınırı dikkate alındığı belirtildi. Müşteki avukatının sunduğu ses dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.Sanık C.K., aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia ederek, E.M.'nin telefonunu kopyalamadığını, program yüklemediğini, söz konusu fotoğrafları ise İ.K., isimli kişinin kendisine gönderdiğini, kendisinin de bu fotoğrafları E.M.'ye ve ailesine gönderdiğini söylemiş, hakaret ve tehditte bulunmadığını savunmuştu.Şikayetçi kadın ise, sanığın whatsaap'ını kopyaladığını belirterek, "Önce aileme söyleyemedim. Ancak dayanılmaz bir hal alınca eşime durumu anlattım. Daha sonra 23 yaşındaki oğlumdan tutun da 80 yaşındaki yakınıma kadar fotoğraf ve görüntülerimi gönderdi" ifadesinde bulunmuştu.İddianamede C.K. hakkında "Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek", "Zincirleme şantaj", "Bilişim sistemi hukukuna aykırı olarak girme ve orada kalma", "Zincirleme hakaret" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.DHA