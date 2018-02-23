Bir dönem sona eriyor! Balkonda çanak antene son

ÇANAK ANTENLER BALKONLARDAN KALKACAK

Erdinç Şahin

Binalardaki elektronik haberleşme alt yapısı değişiyor.hazırladığı şartnameye görekabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft’latesis edilecek.Bina yapılırken çatıdan tüm dairelere uydu yayınlarının ulaştırılabilmesi için kablo çekilmesi zorunlu olacak. Böylece balkonlardaki çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliği engellenecek.Habertürk'ün haberine göre BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, düzenlemenin yeni binalar için getirildiğini eskileri etkilemediğini söyledi.