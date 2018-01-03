Bir Fatih Terim krizi daha!

Hasan Çavuşoğlu: Fatih Terim Vagner Love'u arattırmış

TARAFLAR DAVALIK OLDU

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Erdinç Şahin

ilearasında, hatta dolaylı yoldanarasında yine bir kriz yaşanacak gibi görünüyor.TFF, 8-10 Ocak tarihleri arasındabir teknik direktör semineri düzenleyecek. Organizasyona başta Milli Takım'ın teknik patronuolmak üzere, Türkiye’nin en üst düzey birçok antrenörünün yanı sıra Avrupa’dan da çok sayıda ünlü teknik adam çağrılmış durumda. Ancakbu seminere davet edilmediği öğrenildi.Gerekçe ise’inile tazminat konusunda davalık olması.hoca, görevine son veren TFF’den 3.5 milyon Euro’luk tazminatını talep edince,bu talebe itiraz davası açarak mahkeme sürecini başlatmıştı.