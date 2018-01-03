Bir Fatih Terim krizi daha!

Türkiye Futbol Federasyonu
ile Fatih Terim
arasında, hatta dolaylı yoldan Galatasaray
arasında yine bir kriz yaşanacak gibi görünüyor.
TFF, 8-10 Ocak tarihleri arasında Antalya’da
bir teknik direktör semineri düzenleyecek. Organizasyona başta Milli Takım'ın teknik patronu Mircea Lucescu
olmak üzere, Türkiye’nin en üst düzey birçok antrenörünün yanı sıra Avrupa’dan da çok sayıda ünlü teknik adam çağrılmış durumda. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in
bu seminere davet edilmediği öğrenildi.
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TARAFLAR DAVALIK OLDU
Gerekçe ise Fatih Terim
’in TFF
ile tazminat konusunda davalık olması. Fatih
hoca, görevine son veren TFF’den 3.5 milyon Euro’luk tazminatını talep edince, Futbol Federasyonu
bu talebe itiraz davası açarak mahkeme sürecini başlatmıştı.
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Fanatik
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