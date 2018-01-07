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Bir gün arayla ikinci ceset: Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş

Batman’da, dün Afgan uyruklu bir kişinin cesedinin bulunduğu evin bitişiğindeki evde bugün 10 yaşlarındaki bir çocuğa ait ceset bulundu. Cesedin, elleri ve kolları bağlanmış bir şekilde çuvala konulmuş halde bulunması, kentte tedirginliğe neden oldu

Bir gün arayla ikinci ceset: Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş
Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504’üncü sokaktaki bir eve, vatandaşların ihbarı üzerine giren polis, içeride elleri ve kolları bağlanmış bir şekilde, bir çuvala bırakılmış cesetle karşılaştı. İncelemelerde bulunan polis, cesedin zihinsel engelli ve 10 yaşında bir çocuğa ait olduğunu belirledi. Bir Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU


Dün aynı sokakta, cesedin bulunduğu eve bitişik olduğu belirtilen başka bir evde de, 3 ay önce öldürüldüğü iddia edilen Afgan uyruklu bir erkeğe ait çürümüş ceset bulunmuştu. Mahallede bir gün arayla iki cesedin bulunması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Polis, her iki olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

(Osman Arslan- Hüseyin Sakar/İHA)


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