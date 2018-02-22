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Bir hafta içinde 6 kutusu 240 bin lira olan kanser ilacını alması gerekiyor

Kırıkkale'de 2 yıldır prostat kanseri tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası Ali Çatalbaş'ın (42) hastalığının kemik ve akciğere yayılmaması için yurt dışında üretilen ilacı 1 hafta içinde alması gerekiyor. 6 seans kullanılacak ilacın kutusunun 40 bin lira olduğunu ve devlet tarafından karşılanmadığını belirten malulen emekli Çatalbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi

Bir hafta içinde 6 kutusu 240 bin lira olan kanser ilacını alması gerekiyor
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde prostat kanseri tedavisi gören Ali Çatalbaş'ın hastalığının vücuda yayılmaması için gerekli ilaç yurt dışında üretiliyor. Doktorun söylediği ilacın ücretinin devlet tarafından karşılanmadığını belirten Çatalbaş, ilacı alacak maddi gücünün olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yakalandığım hastalık nedeniyle malulen emekli oldum. Doktorum bana yurt dışından gelen ilacın acilen bulunması gerektiğini söyledi. Benim bu ilacı bulmam ve almam mümkün değil. Bu ilacı 6 kutu kullanırsam hastalıktan kurtulma ihtimalimin yüksek olduğunu söyledi. Devletin resmi prosedürüne göre bu ilaç en geç 2 ay içinde Türkiye'ye gelecekmiş. Ancak bizim bunu bekleyecek zamanımız yok. Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum."
 

'ÖLÜME MAHKÛM EDİLECEK, DAYANAMIYORUZ'


Ali Çatalbaş'ın ablası İnci Akbaş da ilacın en geç 1 hafta içinde kardeşine uygulanması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.



Kardeşi için yardım isterken gözyaşlarına hâkim olamayan abla Akbaş, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak size sesleniyorum. Kardeşim 2 senedir kanser tedavisi görüyor. Kardeşimin en son kontrol muayenesinde doktor, kanserin kemik ve akciğere yayılmaması için ilacının 1 hafta içerisinde temin edilip hastaya uygulanması gerektiğini söyledi ve bu tedavinin de 6 kutu ilaç ile 6 seans olacağını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanım bir kutusu 40 bin TL olan bu ilacı bizim bulmamız mümkün değil. 6 kutusu 240 bin TL olan bu ilacı 900 TL emekli aylığı ile geçinen kardeşimin bulması imkânsız. Sayın Cumhurbaşkanım bu ilaçların bize temin edilmesini istiyoruz. İki çocuğu ve eşinin gözleri önünde ölüme mahkûm edilecek, biz buna dayanamıyoruz. Sizden yardım istiyoruz. Allah rızası için bize sahip çıkmanızı istiyoruz."

DHA
 


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