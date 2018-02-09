Bir haftadır mahsur kaldığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı

APARTMAN SAKİNLERİ BAŞARAMAYINCA İTFAİYE ÇAĞRILDI

Mine Bozkurt

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartmanda yaşayan vatandaşlar bir kedinin çatı katında mahsur kaldığını fark etti.Apartman sakinleri kediyi çıkarmak için çeşitli yolları deneseler de başarılı olamadılar. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.Kedinin mahsur kaldığı yere sepet yardımıyla çıkan itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak yere indirdi.Yerde bir süre itfaiye aracının çevresinde dolaşan kedi vatandaşlar tarafından beslenmek üzere alındı.