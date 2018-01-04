Bir kapı kapandığında başkası açılır fakat biz sıklıkla... sözleri kime aittir?

GRAHAM BELL KİMDİR?

İdil Janet Demiray

'ın sunduğu ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster? yılbaşı bölümünde ünlü isimleri ağırladı.Oyuncu Deniz Çakır ve Oktar Kaynarca kendilerine yöneltilensorusuna cevap veremedi ve yarışmadan elendi.Peki "Bir kapı kapandığında, başkası açılır, fakat biz sıklıkla ve uzun süre kapanan kapıya üzülerek baktığımız için, bizim için açılan kapıyı göremeyiz" sözleri kime aittir?Soruda sunulan şıklar şöyleydi:B- Muhammed AliC- Mahatma GandhiD- Bob MarleySorunun doğru cevabı Graham Bell olacaktı.vesorunun cevabını uzun süre düşündü ancak doğru yanıtı bulamadı.İşte o anlar...Telefonun icadı ile tanınan bilim insanı Graham Bell, 3 Mart 1847’de doğdu. Telefonu icat eden Graham Bell, aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Dedesi ve babası yıllarını işitme engellilere adadı. Özellikle babası işitme engellilere duymasalar bile konuşmayı öğretmenin yollarını geliştirmeye çalıştı. İki kardeşi veremden ölünce, babası kalan tek oğlunun sağlığı için Kanada'ya göçtü. Babasının ölümünden sonra onun çalışmalarını tanıtmak ve yaymak için çabalayan Graham Bell Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Önce Ontario'ya, daha sonra Boston'a yerleşti. Burada bir süre işitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren okulda çalıştı. Daha sonra kendi okulunu kurdu.Müzik sesinin bir tel aracılığı ile aktarılabilineceği düşüncesi üzerinde yoğunlaştı. Bu sırada başka bilim insanları da bu konularda çalışmalar yürütüyordu. Hatta kendisinden yıllar önce Antonio Meucci böyle bir cihaz yapmış, ama patentini alamamıştı.İngiltere'den dönen Bell, Boston Üniversitesi İnsan Sesi Fizyolojisi dalı profesörlüğüne getirildi. Kuramsal bilgilerini teknik destekle yaşama geçirmeye ve işitme engelliler için duymalarını sağlayacak aletler yapmaya girişti. Thomas Watson adlı bir elektrik mühendisi ile birlikte çalışmaya başladı.ABD'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu buluşu ona düzenlenen Yüz Yıl sergisinde birçok ödül kazandırdı. Bell bilimsel çalışmalarını yürütmek için maddi ve manevi destek gördüğü Hubbart Ailesi’nden Mabel ile bir yıl sonra evlendi.Fransa hükûmeti insanlığa hizmetinden dolayı onur ödülü ve para ödülü verdi. Verilen parayı Washington'da İşitme engelliler için Volta Enstitüsü’nü kurmada kullandı. İlk el telefonunu geliştirmek için Bell teknik sorunları alt etmeye çalışırken bir yandan da kendisini dava eden Gray'a karşı hukuk savaşı verdi. Telefon atölyeden 4 yılda çıkabildi. 1880 yılında Bell'e yardım eden Tainer radyofon adını verdikleri aleti denedi.