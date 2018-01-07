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'Bir şeyin yok' denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sabah rahatsızlandıktan sonra hastaneye giden ve burada yapılan tedavide herhangi bir bulguya rastlanılmayan şahıs, akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

'Bir şeyin yok' denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti
İddialara göre, Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde hizmetli olarak görev yapan 37 yaşındaki Mehmet Eder, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne giderek muayene oldu.

EVİNE GÖNDERİLDİ


Hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra doktorlar tarafından herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının belirtilmesi üzerine evine dönen Eder, akşama doğru tekrar rahatsızlanarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne gitti, hastane acilinde fenalaşan Eder, burada Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmak üzere ambulansla yola çıkarıldı.

AMBULANSTA KALBİ DURDU


Akçadağ yol ayrımı mevkiinde ambulansta kalbi duran Eder, tekrar Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürüldü, burada yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen evli iki çocuk babası Mehmet Eder, hayatını kaybetti.

Eder’in cenazesi, Akçadağ ilçe mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


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