Bir ülke daha vizeyi kaldırdı!

Özbekistan
, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren Türkiye
vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başlıyor.
BUGÜN İMZALANDI
Türkiye
ve beraberindeki İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Japonya
devletleri vatandaşlarına vizesiz Özbekistan
seyahati imkanı getiren kararname, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
tarafından bugün imzalandı.
Ayrıca, Özbekistan'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin bu kararnameye göre, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Özbekistan Cumhuriyeti Elektronik Vize Başvuru Sistemi "E-vize"
uygulaması başlatılacak.
Erdinç Şahin