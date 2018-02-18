Bir velinin tokat attığı çocuğun kulak zarının zarar gördüğü iddiası

Büşra Kamış

İddiaya göre, Mehmet ile Ümmü Gül Yazar çiftinin iki çocuğundan ilkokul 4. sınıf öğrencisi S.E.Y. (10), Yeşilırmak İlkokulunda veliler toplantısının olduğu gün öğle saatlerinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken arkadaşının elinden topu almak için kolunu sıktı. Kız öğrenci veli toplantısında olan babasının yanına giderek olayı anlattı. Bahçeye gelen baba A.K., S.E.Y'ye tokat attı. Yere düşen çocuk, okulda bulunan annesi tarafından hastaneye götürüldü. Yüzde 24 oranında işitme kaybı yaşadığı tespit edilen S.E.Y.'nin kulak zarında hasar oluştu. Aile yaşanan olayla ilgili polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu.Olayı anlatan S.E.Y., arkadaşından topu almak isterken kolunu sıkarak ittirdiğini ifade ederek, "Kolundan ittirmiştim, yere düşmedi. Okulda toplantıda olan babasına kolum kırıldı demiş. Babası da geldi yanağıma tokat attı, yere düştüm. Yerde de tekme vurdu. Arkadaşlarım yanıma geldi, beni kaldırdılar. Hastaneye gittik, yüzde 24'lük işitme kaybım varmış" dedi.Baba Mehmet Y. ise, veli toplantısı olduğu gün beklemedikleri tatsız bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Eşinin o gün veli toplantısında iken bu tablo ile karşılaştığını ifade eden Yazar, "Bu olaya okul yönetimi ve öğrenciler şahit. Olay top oynarken oğlumun arkadaşının bileğini sıkması sonucu meydana gelmiş. Çocukta okulda toplantıya katılan babasına gidip bileğim kırıldı diyor. Babası da o anda gelip oğluma vuruyor. Okula geldiğimde sağlık ekiplerinin olmadığını görünce şaşırdım. Bizde kendimiz hastaneye götürdük. Yapılan muayenesinde yüzde 24 işitme kaybı olduğu tespit edildi. Kulak zarında yırtık olduğu tespit edildi, ameliyat olması gerekiyormuş" diye konuştu.Eşinin olaydan sonra veli ile görüştüğünü ifade eden Mehmet Y., "Velinin eşime şu akıl almaz bir cevabı var; 'İstersen sende bana vurabilirsin' şeklinde. Öğrencilerin önünde aynen bu kelimeyi kullanmış. Çocuklar arasında olan bir şeye biz velilerin katılmaması gerekiyor. Sonuçta her şeyin bir kuralı var. Biz öğretmenlere emanet ediyorsak, sorumlular da öğretmenlerimizdir" diye konuştu. Öte yandan okuldaki güvenlik kameralarının okul dışındaki bölümünün çalışmadığı ileri sürülürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.