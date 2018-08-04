Kanal D, izleyiciyi yeni bir diziyle buluşturuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Ferdi Sancar, Pelin Öztekin, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak'ın paylaştığı Koca Koca Yalanlar'ın çekimlerine başlandı.

AŞK, EVLİLİK VE İHANET

Yapımını Limon Film’in üstlendiği dizi, evli ve mutlu olduğunu zanneden kadınların, pişman olacağını bile bile ihanet eden erkeklerin ve bırakıp gitmeyi göze alamayanların hikayelerini ekrana taşıyacak.



