Bircan İpek ve Şenol İpek’ten şoke eden karar. İkili 5 yıldır süren evliliğini bitirme kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile olayı duyuran Bircan İpek ve Şenol İpek “medeni bir şekilde” ayrıldıklarını söyledi!

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BİRCAN İPEK KİMDİR?

Bircan İpek, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan İpek, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.

Bircan İpek, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır.





ŞENOL İPEK KİMDİR?

Eski manken ve model Şenol İpekİ 1975 yılında İzmir’de doğdu. Kariyerine mankenlikle başlayan Şenol İpek, 2005 yapımı Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculukta da kendisini denedi. 2002 senesinde manken Yüksel Ak ile evlenen eski mankenin bu evliliği olaylı bir şekilde bitti.