Birce Akalay, 20’nci yılını kutlayan LÖSEV’in elçisi oldu

Bu sezon hem ekrandaki hem de tiyatro sahnesindeki performansıyla övgü dolu yorumlar alan başarılı oyuncu Birce Akalay, “Çocuklarımız Hayatımız” sloganıyla bu sene 20’nci yılını kutlayan LÖSEV’in İyilik ve Umut elçisi oldu. Yakın zamanda LÖSEV Kurucu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ezer ve lösemili çocuklarla bir araya gelen Akalay, geçtiğimiz günlerde LÖSEV’in atölyesinde gönüllü annelerle bir araya gelerek birbirinden güzel bez bebekler tasarladı. Annelerle sohbet eden ve onlarla beraber tüm günü atölyede çalışarak geçiren yetenekli oyuncunun hazırlayacağı bez bebekler, çantalar, yastıklar gibi pek çok ürün yakında LÖSEV dükkanlardan ve kurumun online satış mağazasından satışa sunulacak.

Aynı gün lösemili çocuklarla da bir araya gelen ve Ramazan ayı için hasta aileleri için ihtiyaç kolisi hazırlayan Akalay, çocuklarla bol bol oynayıp fotoğraf çektirdi. Buluşmada zaman zaman duygulu anlar yaşayan başarılı oyuncu duygularını şöyle dile getirdi; “Burada gösterdiğim varlık onların moralleri ve sağlıkları için hayati bir önem taşıyor. Bu sorumluluğu alırken dakika düşünmedim. Daha da yapacak çok işimiz var”

LÖSEV’le birlikteliklerinin yeni başladığını ve yakın zamanda LÖSEV’in Lösemili Çocuklar Köyü’nü ve Ankara’daki hastanesi LÖSANTE’yi ziyaret ederek orada da farklı bir çalışmaya imza atacak olan başarılı oyuncu, “Lösemi’yi kader olmaktan çıkaran bu dünya standartlarındaki kurumun mucizeleri hep gönüllüleri sayesinde gerçekleşmiş. Onların hepsine yürekten minnettarım ama yetmez daha çok gönüllüye ve bağışa ihtiyacımız var daha çok umut olabilmek için” diyerek herkese LÖSEV’e destekte bulunmaları konusunda çağrıda bulundu.