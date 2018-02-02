Birce Akalay’dan skandal hareket!

Birce Akalay,
bu sezon başrolünü İbrahim Çelikko
l ile paylaştığı 'Siyah Beyaz Aşk'
dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.
Güzel oyuncu önceki gece sevgilisi Can Tunalı
ve “kız kardeşim ve ahretliğim” dediği Aslı Mavitan ile bir mekanda eğlendi. Türkçe ağırlıklı müziklerle coşan Birce Akalay ve Aslı Mavitan, şarkılara eşlik ettikleri anları videoya da aldı.
İŞTE O VİDEO...
Aslı Mavitan’ın
ASLI MAVİTAN'I TAKİPÇİLERİ UYARDI
story’den paylaştığı videolardaki bir detay ise özellikle dikkat çekti. Birce Akalay, Şebnem Ferah şarkısı eşliğinde eğlenirken el hareketi yaptı. Bu videoyu gören Aslı Mavitan’ın
takipçileri hemen silmesi için uyarı mesajları attı. Sabah saatlerinde Aslı Mavitan’ın sosyal medyada dolaşıma giren bu videoyu sayfasından sildiği görüldü.
Birce Akalay ile sanatçı bir aileden gelen eski haber spikeri Aslı Mavitan, geçen yıl 'Hayat Bazen Tatlıdır'
dizisinde de beraber kamera karşısına geçmişti. (Medyatava)
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Elif Bayram