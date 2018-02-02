Birce Akalay’dan skandal hareket!

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ASLI MAVİTAN'I TAKİPÇİLERİ UYARDI

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Birce Akalay'dan örnek hareket

Elif Bayram

bu sezon başrolünül ile paylaştığıdizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.Güzel oyuncu önceki gece sevgilisive “kız kardeşim ve ahretliğim” dediği Aslı Mavitan ile bir mekanda eğlendi. Türkçe ağırlıklı müziklerle coşan Birce Akalay ve Aslı Mavitan, şarkılara eşlik ettikleri anları videoya da aldı.story’den paylaştığı videolardaki bir detay ise özellikle dikkat çekti. Birce Akalay, Şebnem Ferah şarkısı eşliğinde eğlenirken el hareketi yaptı. Bu videoyu görentakipçileri hemen silmesi için uyarı mesajları attı. Sabah saatlerinde Aslı Mavitan’ın sosyal medyada dolaşıma giren bu videoyu sayfasından sildiği görüldü.Birce Akalay ile sanatçı bir aileden gelen eski haber spikeri Aslı Mavitan, geçen yıl 'dizisinde de beraber kamera karşısına geçmişti. (Medyatava)