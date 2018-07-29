Birce Akalay'ın yeni projesi belli oldu

Son olarak Siyah Beyaz Aşk dizisinde rol alan Birce Akalay, yeni sezonda Yıllar Sonra ile ekranda olacak

29 Temmuz 2018, Pazar 12:25 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018, Pazar 12:26
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Geçen sezon Siyah Beyaz Aşk dizisinde Aslı karakterine hayat veren Birce Akalay, yeni sezonda da ekranda boy gösterecek. 

Süreç Film’in gerçek hikayeden esinlendiği Yıllar Sonra'da rol alacak olan Birce Akalay, Feride Kaytan yönetmenliğinde kamera karşısına geçecek. 

Çekimleri ağustos ayında başlayacak olan dizi bir intikam hikayesini konu alacak.

Birce Akalay, yaz tatilini Bodrum-Gümüşlük'te değerlendirmişti. Deniz keyfi yaparken görüntülenen Akalay'ın dövmeleri dikkat çekmişti.

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