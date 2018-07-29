Birce Akalay'ın yeni projesi belli oldu
Son olarak Siyah Beyaz Aşk dizisinde rol alan Birce Akalay, yeni sezonda Yıllar Sonra ile ekranda olacak
Geçen sezon Siyah Beyaz Aşk dizisinde Aslı karakterine hayat veren Birce Akalay, yeni sezonda da ekranda boy gösterecek.
Süreç Film’in gerçek hikayeden esinlendiği Yıllar Sonra'da rol alacak olan Birce Akalay, Feride Kaytan yönetmenliğinde kamera karşısına geçecek.
Çekimleri ağustos ayında başlayacak olan dizi bir intikam hikayesini konu alacak.
Birce Akalay, yaz tatilini Bodrum-Gümüşlük'te değerlendirmişti. Deniz keyfi yaparken görüntülenen Akalay'ın dövmeleri dikkat çekmişti.
Bu haberi de okudularBirce Akalay: Artık beni çekemeyeceksiniz