Birhan Vatansever kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Geçen sene birçok yıldız ismi transfer eden Galatasaray bu sene genç ve yetenekli isimleri renklerine bağlıyor. Everton'dan Henry Onyekuru, Sakaryaspor'dan Emircan Seçgin'i transfer eden sarı kırmızılı ekip son olarak Bandırmaspor'da forma giyen Birhan Vatansever'i renklerine bağladı. Bu flaş transfer sonrası Galatasaraylı taraftarlar "Birhan Vatansever kimdir?" sorusunu sormaya başladı.

BİRHAN VATANSEVER KİMDİR?

Birhan Vatansever, Galatasaray altyapısında futbola başladı. 21 yaşındaki futbolcu orta sahada defansif olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl Bandırmaspor'a transfer olan Birhan Vatansever, 33 maçta 4 golle iyi bir performans sergiledi.

2015-2016 sezonunu 3. Lig'de geçen sezonu ise Bandırmaspor'da geçiren Birhan Vatansever istikrarı ile dikkat çekiyor. Daha önce verdiği röportajlarda Selçuk İnan'ı örnek aldığnını söyleyen 1.80 boyundaki futbolcu çift yönlü orta saha.



