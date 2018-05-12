Biri Türk diğeri Fransız 2 çocuk birbirine sarılarak ölüme gitti



10 SAAT SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



"DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI AMA..."

Elif Bayram

Habertürk Gazetesi'nden Hüseyin Şentürk'ün haberine göre yürekleri sızlatan olay, kentin kuze batısındaki Carrières-sous- Poissy’de 3 gün önce meydana geldi. 15 yıldır ülkede yaşayan Samsunlu gurbetçiortanca çocuğu 11 yaşındaki, 3 arkadaşıyla birlikte parka gitti.Buradaki göletin kenarında oynamaya başlayan çocuklardanasıllı 10 yaşındaki Mamadou Bah, bir süre sonra suya girdi. Ancak küçük çocuk yüzme bilmediği için çırpınmaya başladı. Olayı gören Ersin, arkadaşını kurtarmak için düşünmeden suya atladı. Ancak birkaç saniye içinde 2 çocuk da gözden kayboldu. Sudan çıkarılan çocuklardanöldüğü anlaşıldı. Yapılan masajla kalbi tekrar çalıştırılan Ersin ise helikopterle Necker Hastanesi’ne kaldırıldı.Tam 10 saat ölümle yaşam arasında gidip gelen, önceki gün sabaha karşı son nefesini verdi. Türk ve Fransız aileye yetkililer tarafından psikolojik destek sağlandı. Fransa’da plastik ürünler satışı yapan bir firma işleten baba Erol Topal, “15 yıl önce büyük umutlarla bu ülkeye geldik. 3 çocuğum da burada doğdu. Ersin ortanca. Acımız çok büyük. Siyahmış, beyazmış, Fransız’mış hepsi geldiler, acımızı paylaştılar. Oğlum arkadaşını kurtarmak için canını verdi. Kendisi 8 yaşından beri yüzme bilirdi. Balık gibi yüzme bilirdi. Ersin o gün akşama kadar bizimle beraberdi. Sonra annesi ve kardeşiyle eve gitti. Gün yetmemiş olacak ki saat 18.20’de tekrar evden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmuşlar. Boğulan çocuk yardıma gelen oğluma sarılınca ikisi birden dibe batıp gözden kaybolmuş” dedi.Yaşananları sonradan öğrendiğini söyleyen“Saat 19.00 gibi eve geldim. Ambulans helikopter gördüm. Bisiklet kazası olmuştur veya birisi düşmüştür diye düşündüm. ‘Ersin’i hastaneye götürdüler’ denilince hemen hastaneye gittik. Ersin’in suyun altında 35 dakika kaldığını ve gelen kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılıp ilkyardım ekibinin müdahalesiyle kalbinin tekrar çalıştırıldığını öğrendik. Yoğun bakımdaydı. Hayata tutunacaktı, öyle umut ediyordum. Ama o gün saat 19.00’dan sabah saat 04.45’e kadar yaşam savaşı verdi. Maalesef kurtaramadık” diye konuştu.