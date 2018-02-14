Biriyle tanıştığınızda ilk burnuna mı bakıyorsunuz? İşte nedeni

'YAPAY GÖRÜNÜME SEBEP OLUR'

GÜZEL YÜZ NEDİR?

'BAŞKASININ BURNUNA ÖZENMEYİN'

'FOTOĞRAFLAR İLE DEĞERLENDİRME YAPILMALI'

Senim Tanay

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, doğal görüntüden uzaklaşmadan yapılmış burunlardan yana olduğunu belirterek "Burun; nefes ve koku almak, havanın kalitesinin düzenlenmesi gibi pek çok fonksiyonun yanında yüzün tam orta yerinde bulunarak başka organlarda olmayan bir özelliğe de sahip: Yüzün simetrisini sağlamak. Yüzün ifadesinin fark edilmesi istenen en önemli parçası tabii ki dudaklar ve gözler iken burun aslında çok da fark edilmemek ister. Çene, elmacık kemikleri, gözler, kaşlar ve yüzün genel oranlarına uygun bir burun aslında dikkati kendine değil, gözlere yönlendirir" dedi.“Burun estetiğinde yıllardır pek çok teknik ve trendler gelişiyor, değişiyor. Ancak bazen de sonuç ‘estetikli’, ameliyat olduğu çok belli olan ve dikkati kendine çeken burunlar olabiliyor” diyen KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Denizhan Dizdar, “Yüzün en dikkat çekici noktasının burun olması, yüzün genel yapısına çok uygun olmayan yapay görünüme sebep olur. Daha da önemlisi dikkati olması gerektiği gibi gözlerden kendine çekerek, aslında ameliyatların amacı olan yüz ifadesini daha anlamlı, pozitif hale getirme işlevinden uzaklaştırabilir” diyerek uyardı.“Her yüz özeldir” diyen Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar “Yüzün sağ ve sol tarafları bile birbirinin aynısı olmayabilir. Tüm dünyada güzel olarak kabul edilen insanların yüzleri yakından incelendiğinde; burunlarının çok da dümdüz, burun sırtının kaydırak sırtı gibi, burun ucunun hokka gibi olmadığını görebilirsiniz. Ancak 'güzel' olarak kabul edilen insanların ortak özelliği; yüzlerindeki kusurlara rağmen yüzün bir ahengi olması ve dikkatin her zaman gözlerde olmasıdır” diye konuştu.“Gözlerin ruhun aynası olduğunu unutmamak gerekli. Burun estetiği ameliyatlarına baktığımızda tabii ki amaç her zaman daha düzgün, açıları, oranları ameliyat öncesine göre daha uyumlu bir burun yaratmaktır” diyen KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar uyardı:Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar "Burun ucu, alın-burun sırtı, dudak-burun ucu, burun kanat genişliği gibi oranlar, açılar mutlaka ameliyat öncesinde fotoğraflar ile değerlendirilmeli ve kişinin yüzüne ifadesine uygun olabilecek bir burun planlanmalıdır. İyi bir cerrahi sonuç, herkesin güzel olduğunu düşündüğü aynı standart burun değil, kişinin yüzüne, ifadesine olabildiğince uygun bir burun olmalıdır” diyerek burunların mümkün olduğunca doğal yapılmasından yana olduğunu da belirtti.“Yüze oranlı, 'güzel' bir burun; dikkati çekmeyen, ifadenin en önemli parçası olan gözleri öne çıkaran burundur. İnsanı özel yapan, yüze karakter katan küçük kusurların da değerini göz ardı etmemek gerekir" açıklamasında bulundu.