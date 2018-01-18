Birkan Sokullu'nun sevgilisi Berrak Tüzünataç çıldırdı!

''HADİ YA SEN ÇOK ZEKİSİN''

Şahan Gökbakar ile Berrak Tüzünataç'a AYM'den şok: Mahrem alanda değilsiniz

Çiğdem Saltık

, sevgilisiile telefonda hararetli bir şekilde konuşması gözlerden kaçmadı. Patlayan flaşlardan rahatsız olan, arkasını dönerek muhabirlere ''Ne var, ne çekiyorsun'' diyerek tepki gösterdi.Bir muhabirin telefon konuşması bitena ''Az önce telefonda Birkan Bey ile tartışıyordunuz.'' demesi üzerine sert çıkan oyuncu, ''Hadi ya sen çok zekisin'' diyerek oradan ayrıldı.