Birkan Sokullu'nun sevgilisi Berrak Tüzünataç çıldırdı!

Berrak Tüzünataç
, sevgilisi Birkan Sokullu
ile telefonda hararetli bir şekilde konuşması gözlerden kaçmadı. Patlayan flaşlardan rahatsız olan Berrak Tüzünataç
, arkasını dönerek muhabirlere ''Ne var, ne çekiyorsun'' diyerek tepki gösterdi.
''HADİ YA SEN ÇOK ZEKİSİN''
Bir muhabirin telefon konuşması biten Berrak Tüzünataç'
a ''Az önce telefonda Birkan Bey ile tartışıyordunuz.'' demesi üzerine sert çıkan oyuncu, ''Hadi ya sen çok zekisin'' diyerek oradan ayrıldı.
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Çiğdem Saltık