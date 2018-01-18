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Birkan Sokullu'nun sevgilisi Berrak Tüzünataç çıldırdı!

Ocak 2016'da meslektaşı Birkan Sokullu ile aşk yaşamaya başlayan Fi-Çi internet dizisinin başarılı oyuncusu Berrak Tüzünataç, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi

18 Ocak 2018, Perşembe 11:43
Birkan Sokullu'nun sevgilisi Berrak Tüzünataç çıldırdı!
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Birkan Sokullu ile telefonda hararetli bir şekilde konuşması gözlerden kaçmadı. Patlayan flaşlardan rahatsız olan Berrak Tüzünataç, arkasını dönerek muhabirlere ''Ne var, ne çekiyorsun'' diyerek tepki gösterdi.

''HADİ YA SEN ÇOK ZEKİSİN''

Bir muhabirin telefon konuşması biten Berrak Tüzünataç'a ''Az önce telefonda Birkan Bey ile tartışıyordunuz.'' demesi üzerine sert çıkan oyuncu, ''Hadi ya sen çok zekisin'' diyerek oradan ayrıldı.

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