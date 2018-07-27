Zuhal Topal'ın evlendirme programıyla ünlenen damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key Uğur G. adlı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. 38 yaşındaki kadının kıskançlık nedeniyle öldürüldüğü öğrenildi. İstanbul Bahçelievler'de yaşanan olayın ardından konuşan Birkan Key "Şu an konuşurken içim titriyor. Konuşamıyorum. Artık bu kadın cinayetlerine dur denilmesi gerekiyor." şeklinde açıklama yaptı.

KISKANÇLIK CİNAYETİ İDDİASI

Öte yandan iddiaya göre; eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Kader Key ve Uğur G.'nin aralarında bir ilişki vardı. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü.

BİRKAN KEY KİMDİR?

23 yaşındaki Birkan Key ismini katılmış olduğu izdivaç programlarıyla duyurmuştur. Özel güvenlik görevlisi olan Birkan Key, izdivaç programları sayesinde sosyal medyada hatrı sayılır bir sayıda takipçi kitlesi edinmiş ve başka iş sektörlerine atılmıştır. Birçok gelin adayıyla görüşmüş ancak anlaşamamıştır. Birkan Key’in adının en çok ön plana çıkmasına sebep olan iki olay ise Sevgi ve Luvrita isimli gelin adaylarıyla yatak görüntülerinin ortaya çıkması olmuştu. Skandalları bitmeyen Birkan Key daha önce 2 kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.