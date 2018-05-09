Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıra dışı test: Küfür yiyen çiçek soldu!

BİTKİLERDEN BİRİNE BİR AY BOYUNCA KÜFÜR EDİLMİŞ!

KÖTÜ MUAMELE GÖREN ÇİÇEK SOLDU

Adem Özdoğan

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir ilkokula fiziksel olarak aynı koşullara sahip iki bitki konuldu. İkisine de aynı miktarda su verildi, ikisi de aynı oranda güneş ışığına bırakıldı.Ancak bir farkla; okuldaki çocuklardan bir ay boyunca bitkilerden birine küfür dolu aşağılayıcı sözler, diğerine de övgü dolu sözler söylemeleri istendi. Bir ay boyunca gözlem altında tutulan bitkilerde şok edici bir farkla karşılaşıldı.Kötü muameleye maruz kalan bitki solup giderken, övgü dolu sözle sarf edilen bitkinin yemyeşil, canlı bir şekilde büyümeye devam ettiği gözlendi.