Birleşik Krallık´ta Brexit karşıtı parti kuruldu

Birleşik Krallık´ta Birleşik Krallık´ın Avrupa Birliği´nden ayrılması (Brexit) sürecini durdurmayı amaçlayan yeni bir parti kuruldu

Birleşik Krallık´ta Brexit karşıtı parti kuruldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron´un Macron´un geçen yıl yürüttüğü ve kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan "En Marche!" temalı kampanyasından esinlenerek kurulan The Renew Partisi yetkilileri yaptıkları açıklamada Brexit´i tekrar tartışmayı amaçladıklarını belirtti ve Birleşik Krallık´ın ana partilerinin kendisini ülke elitleri tarafından terkedilmiş hisseden seçmenlerle teması yitirmekle suçladı.

BREXIT SÜRECİNİ DURDURMAK İSTİYORLAR


Birleşik Krallık´ta az bir farkla AB´den ayrılma kararı çıkan 2016 Brexit Referandumu'nun ardından AB üyesi olarak kalmayı destekleyen vatandaşlar çok büyük bir yanlış olarak nitelendirdikleri Brexit´i durdurmak için yasal ve siyasi yol arayışında.

'BİRLİKTE KALMAK İÇİN KAMPANYA YÜRÜTECEĞİZ'


The Renew Partisi strateji direktörü James Torrance, "Milletvekillerinin ulusal çıkarlarımızı göz önüne alması için baskı yapacağız ve AB ile nihai bir anlaşma için yapılacak oylamada birlikte kalmaya yönelik kampanya yürüteceğiz" dedi.
 


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