Birlemiş Milletler'in Suriye Danışmanı Jan Egeland, İdlib'de milyonlarca sivilin tehdit altında olduğu İdlib'de olası bir çatışmayı engellemek için, Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliği içinde olacağını belirtti.

İHTİYAÇ DURUMUNDA TÜRKİYE'YE ÇAĞRIDA BULUNACAKLAR

Egeland, yaşanan bu durumun Suriye'nin kuzeybatısında 4 milyon ya da daha fazla insanı ilgilendirdiğini söylerken, diplomatların bir çözüme ulaşması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in olası savaş senaryoları üzerine hazırlıklar yaptığını dile getirirken, ihtiyaç durumunda Türkiye’ye çağrıda bulunacağını ve Türkiye'nin siviller için sınır kapılarını açmasını isteyebileceğini açıkladı.