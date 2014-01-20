Birsen Tezer Gold Akustik'te Müzik dünyasının en önemli seslerinin akustik performanslarını izleyici ile buluşturan “Gold Akustik”, yine çarpıcı bir programa imza atıyor. 22 Ocak Çarşamba gecesi Roxy Club, Birsen Tezer'in büyülü sesi ve güçlü yorumuyla buluşuyor