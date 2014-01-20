Birsen Tezer Gold Akustik'te

Müzik dünyasının en önemli seslerinin akustik performanslarını izleyici ile buluşturan “Gold Akustik”, yine çarpıcı bir programa imza atıyor. 22 Ocak Çarşamba gecesi Roxy Club, Birsen Tezer'in büyülü sesi ve güçlü yorumuyla buluşuyor

20 Ocak 2014, Pazartesi 12:11
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Birsen Tezer’in büyük ilgi gören “İkinci Cihan” albümünün yanı sıra sevilen eski şarkılarını da Gold Akustik’in büyülü sahnesinde seslendirecek.

Türkiye’nin en güçlü kadın seslerinden Birsen Tezer’in unutulmaz performansını kaçırmayın.

Biletler www.sosyotix.com’da...

Mekan: Roxy

Tarih: 22 Ocak Çarşamba

Saat: 22.30

Bilet Fiyatı: 40,00TL

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