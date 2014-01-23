Müzik dünyasının en önemli seslerinin akustik performanslarını izleyici ile buluşturan “Gold Akustik” dün Birsen Tezer’in büyülü sesi ve güçlü yorumuyla buluştu. İlk defa Roxy’de müzikseverler ile buluşan Birsen Tezer “Bu özel gece de bir arada olmaktan çok heyecanlıyım. 15 yıl sonra Roxy'de sahnede olmak ise benim için ayrı bir mutluluk” dedi.



Birsen Tezer’in büyük ilgi gören konserini Ekin Türkmen, Hande Soral, Gonca Vuslateri, Aylin Aslım gibi sanat dünyasının sevilen isimleri de takip etti.

Gold Akustik 19 Şubat Mehmet Erdem konseri ile devam edecek.