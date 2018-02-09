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BiTaksi ve Getir’den Hackathon

Türkiye’nin en iddialı iki start-up’ı BiTaksi ve Getir’in, yetenekli gençlere iş imkanı sağlama amacıyla düzenlediği hackathon’a başvurular başladı. Kodlama maratonu, 16-18 Şubat tarihleri arasında BiTaksi ve Getir’in Etiler ofisinde gerçekleşecek

BiTaksi ve Getir’den Hackathon
“On demand delivery” yani kullanıcı taleplerine göre anında alışveriş konusunda oluşturulacak olan yaratıcı yazılım fikirleri ve mobil uygulamaların yarışacağı Semih Öztürk kodlama maratonu başvurular 14 Şubat Çarşamba günü son bulacak. Katılımcı adaylarının başvuru esnasında online olarak kendilerine verilen yazılım görevini tamamlamaları gerekecek. Yarışmaya hak kazanan kod geliştiricileri hackathon’a bireysel veya takım olarak katılabilecek ve en iyi on demand delivery projesini üretip büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

Yarışmacılar projelerini Backend Node.js, MongoDB ve Redis gibi yeni teknolojileri içeren formatta hazırlayacak; Frontend ise iOS / Android (native) mobil uygulama geliştirecekler. Ayrıca her ekibin Hackathon süresince Getir yazılım ekibinden birer mentorları olacak. Etkinliğe destek verecek jüri üyeleri ise Getir ve BiTaksi Kurucusu Nazım Salur; Getir CIO’su Doğancan Dalyan, Getir CTO’su Mete Alp Oğuzer, Getir Data Direktörü Altan Açıkgöz ve BiTaksi CTO’su Ege Hanoğlu olacak.

Kazanan takım 5000 TL değerindeki para ödülüne sahip olacak.İkinci takıma 3000 TL, üçüncü olan gruba ise 2000 TL ödül verilecek. Ayrıca dereceye bakılmaksızın yetenekli katılımcılara Getir ya da BiTaksi tarafından iş teklifi yapılacak.


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