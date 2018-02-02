Bitcoin 8 bin doların altına geriledi

KAYIP YÜZDE 25'İ BULDU

HÜKÜMETLER YENİ DÜZENLEMELER GETİRECEK

YATIRIMCILARI UYARMIŞTI

Mine Bozkurt

Sanal para birimi’in değeri, TSİ 15.45’te 7 bin 540 dolara kadar gerileledi ve günlük kaybı yüzde 16,3 oldu.Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34,6’yı bulan Bitcoin, 18 Kasım’dan bu yana en düşük değerine ulaştı. Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25’i bulan Bitcoin’in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı. Uzmanlar, Bitcoin’e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar.Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan hükümetleri sanal para birimlerine yeni regülasyonlar getireceklerini duyurmuştu.Ayrıca, pazar günü Japonya’dakihizmet şirketi Coincheck’ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.ABD’li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğü hakkında uyarıda bulunmuştu.