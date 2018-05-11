Bitcoin 9 bin doların altına indi

Nazlı Erdol

Toplam 1,604 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisison 24 saatte yüzde 3.63'lük bir düşüşle 8,995 dolara geriledi ve 153 milyar 165 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.9'unu oluşturdu.Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş eğilimi baş gösterirken, son 24 saatte en büyükler arasından yüzde 11.41'lik bir düşüşle Cardano düştü. En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 91'i düştü ve yüzde 16.69'lük bir düşüşle en çok Nexo geriledi.Genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 22 milyar dolara denk gelen yüzde 5.3'lük bir düşüşle 415 milyar 12 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar 292 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli ilk 10birimindeki değişiklikler;- Bitcoin yüzde 3.63- Ethereum yüzde 3.97- Ripple yüzde 7.26- Bitcoin Cash yüzde 8.41- EOS yüzde 3.85- Litecoin yüzde 7.88- Cardano yüzde 11.41- Stellar yüzde 7.59- IOTA yüzde 8.12- TRON yüzde 9.39 düştü.