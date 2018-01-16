Bitcoin'de büyük düşüş! (Bitcoin fiyatları 16 Ocak 2018)

ÇİN VE GÜNEY KORE, BİTCOİN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI

BİTCOİN DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR

Adem Özdoğan

Bitcoin fiyatı bugün bir saatte yüzde 10'dan fazla düştü ve 11.400 dolar ile 5 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.Çin'in kripto para ticaretine yönelik sınırlamaları artırmayı tartışması ve Güney Kore'de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyordu.Öte yandan Almanya Merkez Bankası'nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması yatırımcıları kaygılandırdı. Gün içinde en yüksek 14.356'yı gören Bitcoin fiyatı saat 11:50'de 12.089 dolar seviyesinde yer aldı.