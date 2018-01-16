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Bitcoin'de büyük düşüş! (Bitcoin fiyatları 16 Ocak 2018)

Çin ve Güney Kore'de artırılması beklenen sınırlamalar ve son olarak Almanya'nın küresel çapta düzenleme önerisiyle Bitcoin fiyatı bugün sert düştü ve 11 bin dolar civarına geriledi

Bitcoin'de büyük düşüş! (Bitcoin fiyatları 16 Ocak 2018)
Bitcoin fiyatı bugün bir saatte yüzde 10'dan fazla düştü ve 11.400 dolar ile 5 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.
 

ÇİN VE GÜNEY KORE, BİTCOİN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI


Çin'in kripto para ticaretine yönelik sınırlamaları artırmayı tartışması ve Güney Kore'de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyordu.
 

BİTCOİN DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR


Öte yandan Almanya Merkez Bankası'nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması yatırımcıları kaygılandırdı. Gün içinde en yüksek 14.356'yı gören Bitcoin fiyatı saat 11:50'de 12.089 dolar seviyesinde yer aldı.


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