Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!

Adem Özdoğan

Bitcoin’deki düşüş son hızla sürüyor. Bloomberg’in haberine göre kripto para birimi, geçtiğimiz kasım ayından beri ilk kez 7 bin dolar seviyesinin altına inerek 6424 dolardan işlem gördü. Geçtiğimiz aralık ayının ortalarına doğru neredeyse 20 bin dolar seviyesine çıkan ve tüm zamanlar rekoru kıran Bitcoin, o günden sonra sürekli düşüş gösterdi ve birçok yatırımcının zihninde “Acaba Bİtcoin koca bir balon mu?” sorusunu oluşturdu.Baktığımızda, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerde kripto para birimlerine karşı bazı çalışmalar var. Özellikle kara para aklama endişesi sebebiyle bu tip ödeme yöntemlerine pek izin verilmiyor. Öte yandan Facebook da geçtiğimiz günlerde reklam politikasını güncelleyerek kendi platformlarında bu tip reklamlara yer vermeyeceklerini, çünkü insanların yanılgıya düşerek zor durumda kalabileceklerini belirtmişti.