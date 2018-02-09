İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!

Bir zamanlar çok az kişi tarafından bilinen ve değeri düşük olan Bitcoin, kısa süre önce zirve yapmıştı. Şimdi ise düşüşte

Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!
Bitcoin’deki düşüş son hızla sürüyor. Bloomberg’in haberine göre kripto para birimi, geçtiğimiz kasım ayından beri ilk kez 7 bin dolar seviyesinin altına inerek 6424 dolardan işlem gördü. Geçtiğimiz aralık ayının ortalarına doğru neredeyse 20 bin dolar seviyesine çıkan ve tüm zamanlar rekoru kıran Bitcoin, o günden sonra sürekli düşüş gösterdi ve birçok yatırımcının zihninde “Acaba Bİtcoin koca bir balon mu?” sorusunu oluşturdu.

Baktığımızda, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerde kripto para birimlerine karşı bazı çalışmalar var. Özellikle kara para aklama endişesi sebebiyle bu tip ödeme yöntemlerine pek izin verilmiyor. Öte yandan Facebook da geçtiğimiz günlerde reklam politikasını güncelleyerek kendi platformlarında bu tip reklamlara yer vermeyeceklerini, çünkü insanların yanılgıya düşerek zor durumda kalabileceklerini belirtmişti.

 SOLO: A STAR WARS STORY’NİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yurtlarda 18 yaş sınırı şartı kalkıyor

Yurtlarda 18 yaş sınırı şartı kalkıyor
İstihdamda 6 dev adım atılacak

İstihdamda 6 dev adım atılacak
Her işçiye 9 bin 378 TL

Her işçiye 9 bin 378 TL
Emekliye 2 kat ek ödeme

Emekliye 2 kat ek ödeme
ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş

ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş
Eşi vefat eden kadına 500 TL

Eşi vefat eden kadına 500 TL
Eksik SSK primini kapatmanın 6 yolu

Eksik SSK primini kapatmanın 6 yolu
Hindistan’da Google’a para cezası 

Hindistan’da Google’a para cezası 
Emniyet'ten kiralık araç firmalarına rekor ceza

Emniyet'ten kiralık araç firmalarına rekor ceza
8 Şubat altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)

8 Şubat altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)
Dünyanın en büyüğünden dikkat çekici Türkiye yorumu

Dünyanın en büyüğünden dikkat çekici Türkiye yorumu