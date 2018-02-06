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Bitcoin'de düşüş hız kesmiyor! O seviyenin altını gördü

Bitcoin bugün yüzde 13 değer kaybederek 6 bin doların altını gördü, bu yıl değerinin yarısını kaybetti

Bitcoin'de düşüş hız kesmiyor! O seviyenin altını gördü
Dünyanın en çok tanınan sanal parası olan Bitcoin böylece 2018 başından beri değerinin yarısını kaybetmiş oldu.Yeni oluşan kripto para piyasasına sıkı denetimler getirileceği kaygılarının yatırımcılarda panik yaratması üzerine fiyatlar aşağı inerken Bitcoin de son seanslarda ciddi düşüşler görüyor.


20 BİN DOLARLA ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ


Bitcoin Aralık ayında 20 bin dolara çok yaklaşarak zirve yapmıştı. Lüksemburg'daki bitstamp borsasında Bitcoin, kasım ortasından bu yana gördüğü en düşük düzey olan 5 bin 920 dolara kadar düştü ancak daha sonra hafif toparlanarak 6 bin 550 dolardan işlem görüyor.


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